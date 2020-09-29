Чемпіонат світу із сучасного п'ятиборства скасований

Чемпіонат світу 2020 року із сучасного п'ятиборства не відбудеться.

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) оголосив, що змагання скасовані через наслідки пандемії коронавірусу, передає Укрінформ.

Спочатку чемпіонат світу мав пройти 25-31 травня в Сямині (Китай), в лютому турнір був перенесений на 30 листопада - 8 грудня в Канкун (Мексика), а тепер і зовсім скасований.

Нагадаємо, що сучасне п'ятиборство входить до програми Олімпійських ігор.

Фото: uipmworld.org.