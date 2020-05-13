Сучасне п'ятиборство: Мінськ прийматиме чемпіонат світу в червні 2021 року
Укрінформ
Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) опублікував дати проведення змагань у 2021 році, які стануть відбірковими до перенесених Олімпійських ігор в Токіо (Японія).
Чемпіонат світу в Мінську (Білорусь) намічений на 7-13 червня; Кубок світу стартує етапом в Будапешті (Угорщина) 24-28 березня, інформує офіційний сайт UIPM.
Після старту Кубка світу в угорській столиці пройдуть два старти в Софії (Болгарія) - 7-11 і 15-18 квітня.
Фінал Кубка світу відбудеться 13-16 травня в Сеулі (Республіка Корея).
Фото: uipmworld.org.