Сучасне п'ятиборство: Мінськ прийматиме чемпіонат світу в червні 2021 року

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства (UIPM) опублікував дати проведення змагань у 2021 році, які стануть відбірковими до перенесених Олімпійських ігор в Токіо (Японія).

Чемпіонат світу в Мінську (Білорусь) намічений на 7-13 червня; Кубок світу стартує етапом в Будапешті (Угорщина) 24-28 березня, інформує офіційний сайт UIPM. Після старту Кубка світу в угорській столиці пройдуть два старти в Софії (Болгарія) - 7-11 і 15-18 квітня. Читайте також: Українські олімпійці очолюють рейтинги міжнародних спортивних федерацій Фінал Кубка світу відбудеться 13-16 травня в Сеулі (Республіка Корея). Фото: uipmworld.org.