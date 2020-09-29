«Тампа Бей Лайтнінг» - володар Кубка Стенлі

«Тампа» обіграла «Даллас» 2:0 і перемогла у фінальній серії.

В Національній хокейній лізі завершилась фінальна серія Кубка Стенлі. В матчі №6 «Тампа Бей Лайтнінг» обіграла «Даллас Старз» 2:0 і стала переможцем серії 4:2, повідомляє Укрінформ.

«Блискавки» закинули по шайбі в перших двох періодах (Пойнт, Коулман) і виграли матч 2:0.

«Тампа» виграла серію 4:2. «Лайтнінг» вдруге в історії стали володарями Кубка Стенлі.

Найціннішим гравцем плей-офф визнали шведського захисника «Тампи» Віктора Гедмана.

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