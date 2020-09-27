«Даллас» скоротив відставання у фіналі Кубка Стенлі

«Даллас» вдруге обіграв «Тампу».

В Національній хокейній лізі триває фінальна серія Кубка Стенлі. В матчі №5 «Даллас Старз» обіграв в овертаймі «Тампу Бей Лайтнінг» 3:2, повідомляє Укрінформ.

Основний час матчу завершився внічию 2:2. За «Блискавок» шайби закинули Палат і Сергачов. Голи «Зірок» в активі Перрі та Павелскі. В овертаймі Перрі закинув переможну шайбу для «Далласа» - 3:2.

«Тампа» лідирує вперед в серії 3:2. Матч №6 – 29 вересня (03:00 за київським часом). Якщо «Лайтнінг» переможуть, то вдруге в історії стануть володарями Кубка Стенлі.

Як повідомляв Укрінформ, у четвертому матчі фінальної серії Кубка Стенлі «Тампа Бей Лайтнінг» обіграла «Даллас Старз» 5:4.

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