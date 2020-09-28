АПЛ: «Ліверпуль» переміг «Арсенал»

Команда Юргена Клоппа здобула третю перемогу на старті.

В матчі 3-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» на своєму полі обіграв «Арсенал» 3:1, повідомляє Укрінформ.

На 25-й хвилині Ляказетт вивів «Арсенал» вперед. Але ще до перерви Мане і Робертсон зробили рахунок на користь господарів. На 88-й хвилині новачок команди Жота збільшив перевагу «Червоних». 3:1 – перемога «Ліверпуля».

По три перемоги після 3-х турів у «Лестера», «Евертона» і «Ліверпуля».

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 3-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» програв на своєму полі «Лестеру» 2:5.

Фото: theguardian.com