«Ліверпуль» - «Арсенал»: прогноз Олександра Шовковського

Після перемоги над «Челсі» «Ліверпуль» повинен остаточно підтвердити, що готовий до захисту титулу.

Прогноз на матч «Ліверпуль» - «Арсенал»: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.6

Поєдинок стане показовим для обох команд. Після перемоги над «Челсі» «Ліверпуль» повинен остаточно підтвердити, що готовий до захисту титулу. А от «Арсенал» має вкотре довести вірність шляху Мікеля Артети. Поки що лондонці демонструють неймовірний прогрес у грі та результатах. Як може скластися двобій грандів аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

«Червоні» набрали 6 очок після 2 стартових турів. Команда на своєму полі переграла «Лідс» 4:3 (Салах-3, ван Дейк), а потім перемогла «Челсі» в Лондоні 2:0 (Мане-2). Минулого сезону команда Юргена Клоппа на старті АПЛ не втрачала очки протягом 8 турів поспіль.

«Ліверпуль» переміг в 4 останніх поєдинках чемпіонату, забивши в них 14 м'ячів. Відзначимо і 60-матчеву безпрограшну серію команди на «Енфілді» в АПЛ (49 перемог, 11 нічиїх). Проте, не слід забувати, що дві попередні поразки команда зазнала саме від «Арсеналу» (у чемпіонаті та Суперкубку).

«Каноніри» також почали в АПЛ з 2 перемог поспіль, перегравши «Фулгем» 3:0 (Ляказетт, Габріель, Обамеянг) і «Вест Гем» 2:1 (Ляказетт, Нкетіа). У минулому сезоні АПЛ «Арсенал» теж стартував з 2 перемог, але потім команда не змогла виграти в 3 турах поспіль.

У гостьових іграх чемпіонату у лондонців посередні результати. В останніх 19 матчах команда здобула лише 4 перемоги (8 нічиїх і 7 поразок).

В Кубку англійської ліги «Арсенал» вже пройшов «Лестер». Команда Артети перемогла в гостях 2:0 (Фукс-автогол, Нкетіа). Загалом, «Арсенал» вже виграв 6 матчів поспіль в усіх турнірах.

«Ліверпуль» - «Арсенал». Прогноз

Господарі матимуть помітну перевагу, але гольових шансів буде порівну. Команди точно обміняються голами, але останнє слово скаже «Ліверпуль». Шанс на те, що «Арсенал» продовжить свою переможну серію – мізерний. Хіба що у команди Клоппа буде дійсно дуже поганий вечір.

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