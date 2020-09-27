"Шахтар" обіграв "Олімпік" у донецькому дербі футбольної Прем'єр-ліги України

Донецький "Шахтар" завдав поразки землякам з "Олімпіка" у поєдинку четвертого туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч на НСК "Олімпійський" у Києві завершився з рахунком 2:0 на користь підопічних Луїша Каштру, повідомляє Укрінформ.

"Гірники" добилися позитивного результату у другому таймі після влучних пострілів Віктора Коваленка (64-а хвилина) та Жуніора Мораеса (66).

На 42-й хвилині Алан Патрік не реалізував пенальті - удар бразильського півзахисника "Шахтаря" з 11-метрової позначки парирував голкіпер "Олімпіка" Артем Кічак.

"Шахтар" перервав безвиграшну серію із двох матчів.

На неділю, 27 вересня, також заплановані поєдинки чернігівської "Десни" з львівським "Рухом" та ковалівського "Колоса" з "Інгульцем" із селища Петрове Кіровоградської області.

Результати інших матчів туру:

"Минай" - "Динамо" (Київ) - 0:4

голи: Олександр Андрієвський (36-а хвилина), Віктор Циганков (41), Беньямін Вербич (59), Мислав Матич (69 - автогол).

"Ворскла" (Полтава) - "Маріуполь" - 0:0.

"Олександрія" - "Дніпро-1" - 4:1

голи: Денис Безбородько (3), Максим Третьяков (37, 60), Валерій Лучкевич (68) - Володимир Адамюк (78).

"Львів" - "Зоря" (Луганськ) - 0:5

голи: Владлен Юрченко (3), Артем Громов (5, 27), Олександр Гладкий (33, 37).

Турнірне становище: "Динамо" - 10 очок (після 4-х ігор), "Ворскла" - 10 (4), "Шахтар" - 8 (4), "Маріуполь" - 7 (4), "Олександрія" - 6 (4), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (4), "Десна" - 5 (3), "Зоря" - 4 (4), "Минай" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Рух" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (4), "Львів" - 0 (3).

Фото: ФК "Шахтар".