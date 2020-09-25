В матчі за трофей німецький клуб обіграв «Севілью».

Мюнхенська «Баварія» стала володарем Суперкубку УЄФА, обігравши в матчі за трофей іспанську «Севілью» 2:1, повідомляє Укрінформ.

В Будапешті на «Пушкаш Арені» зійшлися кращі клуби минулого єврокубкового сезону. Переможець Ліги чемпіонів – «Баварія» грала проти переможця Ліги Європи – «Севільї».

«Севілья» вийшла вперед на 12-й хвилині – Окампос реалізував пенальті. В середині першого тайму Горетцка рахунок зрівняв. Внічию 1:1 завершився основний час. А у додатковий час Мартінес приніс «Баварії» перемогу 2:1.

«Баварія» виграла Суперкубок УЄФА вдруге в історії клубу.

Фото: Kicker