«Баварія» розгромила «Шальке» на старті Бундесліги
Укрінформ
У складі мюнхенців хет-триком відзначився Серж Гнабрі.
Стартував новий сезон футбольного чемпіонату німецької Бундесліги. У матчі-відкритті «Баварія» розгромила на своєму полі «Шальке» 8:0, повідомляє Укрінформ.
Чинний чемпіон розпочав захист титулу з домашнього розгрому «Шальке» 8:0. За «Баварію» м’ячі забивали: Гнабрі (тричі), Горетцка, Левандовскі, Мюллер, Сане, Мусіала.
В першому турі відзначимо ще два поєдинки: «Боруссія» Дортмунд – «Боруссія» Мьонхенгладбах (19 вересня, 19:30), «РБ Лейпциг» - «Майнц» (20 вересня, 16:30).
Фото: Kicker