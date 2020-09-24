"Десна" програла "Вольфсбургу" у кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Чернігівська "Десна" невдало дебютувала у футбольних єврокубках.

У матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА "Десна" поступилася на виїзді німецькому "Вольфсбургу" з рахунком 0:2, повідомляє Укрінформ.

Авторами голів стали Джошуа Гілавогі, який відзначився на 15-й хвилині, та Даниель Гінчек (90+2).

"Десна" догравала зустріч у меншості. На 60-й хвилині за другу жовту картку з поля вилучили естонського нападника гостей Йоонаса Тамма.

На заключному етапі кваліфікації - раунді плей-офф Ліги Європи УЄФА 1 жовтня "Вольфсбург" у гостях зіграє з грецькою командою АЕК, яка взяла гору над швейцарським клубом "Санкт-Галлен" - 1:0.

Фото: footballua.tv.