УЄФА залишив у силі правило п'яти замін у сезоні-2020/2021

Виконком Союзу європейських футбольних асоціацій дозволив продовжувати робити по п'ять замін під час матчів.

Це рішення прийняли з метою знизити навантаження на футболістів в умовах ущільнення календаря збірних у сезоні-2020/2021 через пандемію COVID-19, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Виконавчий комітет УЄФА вирішив залишити в силі правило п'яти замін у всіх матчах Ліги націй УЄФА, кваліфікації жіночого Євро, Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА, жіночої Ліги чемпіонів УЄФА та стикових матчах Європейської кваліфікації до закінчення поточного сезону. Дозволену кількість гравців у заявці на матч збільшать до 23-х (якщо вона до цього не була такою)", - зазначається у повідомленні.

Виконком також вирішив, що у зв'язку з організаційними та операційними складнощами в нинішній ситуації все корпоративні заходи УЄФА протягом найближчого півроку прийматиме Швейцарія.

Фото: uefa.com.