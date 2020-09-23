Ігор Жабченко: У матчі з "Гентом" динамівці не програють

Українські футбольні фахівці в основному сходяться на думці, що київське "Динамо" здобуде позитивний результат у виїзному матчі плейофф відбору Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента".

Експівзахисник національної збірної України Ігор Жабченко вважає, що "Гент" поки не вийшов на рівень гри, який демонстрував минулого сезону, повідомляє Zbirna.com.

"Для "Динамо" це буде складний поєдинок. Без сумніву, Мірча Луческу не стане змінювати малюнок гри, який був у матчі з АЗ. У киян є кому бігти в контратаку. "Гент" небезпечний, але він поки що не нагадує команду, яка була минулого сезону. Тренерська чехарда не йде на користь жодному клубу. Цей факт може зіграти на руку "Динамо". Хотілося б зіграти на нуль в обороні, але мені чомусь здається, що зустріч завершиться унічию 1:1", - сказав Жабченко.

А колишній нападник "Динамо" та "Шахтаря" Олег Матвеєв зазначив, що динамівські футболісти мають більше досвіду, ніж їхні суперники, і передбачив перемогу українців - 1:0.

"З огляду на гру, яку "Динамо" демонструвало у матчах з АЗ і "Шахтарем", в Генті на перших хвилинах кияни оберуть обережну тактику. Хоча не думаю, що підопічні Мірчі Луческу занадто вже глибоко опустяться до власних воріт. Досвіду у гравців "Динамо" більше, ніж у бельгійської команди, яка, на мій погляд, слабша за АЗ. Свій шанс кияни обов'язково знайдуть", - заявив Матвеєв.

Зустріч "Гент" - "Динамо" розпочнеться 23 вересня о 22.00 за київським часом.

На фото: Ігор Жабченко/dynamo.kiev.ua.

