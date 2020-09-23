"Динамо" на матч із "Гентом" вийде у білій формі

У середу, 23 вересня, футболісти київського "Динамо" проведуть виїзний матч із бельгійським "Гентом" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

На передчатчевій нараді затвердили, що господарі вийдуть на поле у синьому екіпіруванні (голкіпер - у червоному комплекті), а кияни гратимуть у білій формі (голкіпер - у чорному), повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

Зустріч "Гент" - "Динамо" розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.