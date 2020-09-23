ФК "Колос" назвав заявку на матч Ліги Європи з "Рієкою"

Футболісти ковалівського "Колоса" вирушили до Хорватії на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Рієки".

Головний тренер українського клубу Руслан Костишин взяв із собою 21-го гравця, повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба "Колоса". Склад "Колоса": воротарі - Волинець, Кучеренко, Кучерук; захисники - Чорноморець, Максименко, Гавриш, Ємець, Петров, Новак, Кравченко; півзахисники - Задоя, Оріховський, Мілько, Богданов, Смирний, Костигін, Морозко, Ільїн, Антюх; нападники - Селезньов, Лисенко. Читайте також: Букмекери дали прогноз на матчі "Десни" та "Колоса" в Лізі Європи Поєдинок "Рієка" - "Колос" відбудеться у четвер, 24 вересня. Початок - о 21.45 за київським часом. Фото: koloskovalivka.com.