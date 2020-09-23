ФК

ФК "Колос" назвав заявку на матч Ліги Європи з "Рієкою"

Укрінформ
Футболісти ковалівського "Колоса" вирушили до Хорватії на матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти "Рієки".

Головний тренер українського клубу Руслан Костишин взяв із собою 21-го гравця, повідомляє на сторінці у Facebook пресслужба "Колоса". 

Склад "Колоса":

воротарі - Волинець, Кучеренко, Кучерук;

захисники - Чорноморець, Максименко, Гавриш, Ємець, Петров, Новак, Кравченко;

півзахисники - Задоя, Оріховський, Мілько, Богданов, Смирний, Костигін, Морозко, Ільїн, Антюх;

нападники - Селезньов, Лисенко.

Читайте також: Букмекери дали прогноз на матчі "Десни" та "Колоса" в Лізі Європи

Поєдинок "Рієка" - "Колос" відбудеться у четвер, 24 вересня. Початок - о 21.45 за київським часом.

Фото: koloskovalivka.com.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-