Ігор Йовічевич став головним тренером «Дніпра-1»

Хорватський тренер в 2012-15 роках працював у «Карпатах».

«Дніпро-1» представив Ігора Йовічевича в якості нового головного тренера команди. Контракт підписаний по схемі 2+1, повідомляє сайт клубу.

У тренерський штаб Йовічевича увійдуть Юрій Беньо, Андрій Ханас, тренер воротарів Валерій Городов і тренери з фізпідготовки Євген Баришніков та Ісан Мартін Андрес.

Під час представлення тренера команді почесний президент клубу Юрій Береза підтвердив, що завдання на сезон – потрапляння в єврокубки.

Як повідомляв Укрінформ, попередній головний тренер «Дніпра-1» Дмитро Михайленко подав у відставку після матчу 3-го туру проти «Маріуполя» (1:2).

Фото: сайт СК "Дніпро-1"