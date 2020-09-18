Головний тренер «Дніпра-1» Михайленко подав у відставку

Команда провалила старт чемпіонату, «Дніпро-1» може очолити колишній тренер «Карпат» Йовічевич.

Головний тренер «Дніпра-1» Дмитро Михайленко подав у відставку, повідомляє Укрінформ.

Про це головний тренер повідомив на прес-конференції після матчу УПЛ з «Маріуполем» (1:2). Разом з Михайленко йде весь тренерський штаб.

47-річний фахівець очолював команду з літа 2017-го. За цей час він вивів команду з другої ліги в УПЛ.

Після трьох стартових турів «Дніпро-1» набрав лише одне очки і посідає 11-е місце в чемпіонаті.

Як повідомляв Укрінформ, в матчі 3-го туру УПЛ «Дніпро-1» програв на своєму полі «Маріуполю» 1:2.