"Дніпро-1" представить Скрипника головним тренером найближчого понеділка - ЗМІ

Наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник буде представлений новим головним тренером футбольного клубу "Дніпро-1" у понеділок, 3 серпня.

Про це повідомляє Xsport.ua.

Саме тоді дніпровський колектив вийде з відпустки для підготовки до наступного сезону Прем'єр-ліги України (УПЛ).

Поки невідомо, чи залишить команду чинний головний тренер "Дніпра-1" Дмитро Михайленко. Є інформація, що він може обійняти іншу посаду в клубі.

На фото: Віктор Скрипник (Футбол 24).