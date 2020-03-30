Екстренер "Карпат" Йовічевич може очолити загребське "Динамо"

Колишній головний тренер львівського футбольного клубу "Карпати" Ігор Йовічевич може очолити команду "Динамо" зі столиці Хорватії Загреба.

Клуб незабаром може розлучитися з головним тренером Ненадом Бьєліцею через його небажання піти на зниження зарплати у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє видання Index.hr.

Нині 46-річний Йовічевич очолює юніорскую команду загребського "Динамо" (вік гравців - до 19-ти років), але йому пророкують підвищення.

Зі львівськими "Карпатами" хорват працював з 2012-го по 2015 рік, після чого очолював хорватський клуб "Цельє".

Загребське "Динамо" йде на першому місці у турнірній таблиці чемпіонату Хорватії, перерваного через пандемію коронавірусу.