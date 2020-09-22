Перед матчем з "Колосом" з "Рієки" пішов форвард Чолак

Суперник футболістів ковалівського "Колоса" у відборі Ліги Європи - хорватський клуб "Рієка" розстався з нападником Антоніо Чолаком.

Гравець перейшов до ПАОКа, про що повідомляє офіційний сайт грецького клубу.

Чолак підписав з греками чотирирічну угоду, однак про сума трансферу джерело не інформує.

Минулому сезоні 27-річний форвард зумів забити 26 м'ячів у 40-а матчах за "Рієку".

Як повідомляв Украінформ, поєдинок "Рієка" - "Колос" відбудеться на стадіоні "Руєвіца" в Рієці. Початок гри - о 21.45.

Фото: eurosport.com.