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Перед матчем з "Колосом" з "Рієки" пішов форвард Чолак

Укрінформ
Суперник футболістів ковалівського "Колоса" у відборі Ліги Європи - хорватський клуб "Рієка" розстався з нападником Антоніо Чолаком.

Гравець перейшов до ПАОКа, про що повідомляє офіційний сайт грецького клубу. 

Чолак підписав з греками чотирирічну угоду, однак про сума трансферу джерело не інформує. 

Минулому сезоні 27-річний форвард зумів забити 26 м'ячів у 40-а матчах за "Рієку".

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Як повідомляв Украінформ, поєдинок "Рієка" - "Колос" відбудеться на стадіоні "Руєвіца" в Рієці. Початок гри - о 21.45.

Фото: eurosport.com.

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