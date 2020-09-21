Перша ліга: «Гірняк-Спорт» і «Альянс» здобули перемоги
Укрінформ
«Верес» обіграв «Прикарпаття» 3:0.
В матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Альянс» (Липова Долина) обіграв на своєму полі «Миколаїв» 1:0, повідомляє Укрінформ.
Свою другу перемогу в сезоні здобув новачок Першої ліги – «Альянс» з Сумщини. На своєму полі «Альянс» обіграв «Миколаїв» 1:0. Гол в активі Пісного.
Результати сьогоднішніх матчів 3-го туру: «Верес» - "Прикарпаття» - 3:0, «Гірняк-Спорт» - «Кремінь» - 2:0, «Авангард» - ВПК-Агро – 2:3.
Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Чорноморець» - 7 (3), 2.«Альянс» - 7 (3), 3.«Металіст 1925» - 7 (3), 4.«Гірняк-Спорт» - 4 (2).