Перша ліга: «Металіст 1925» обіграв «Агробізнес»

«Чорноморець» вийшов в лідери.

В центральному матчі 3-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Металіст 1925» (Харків) обіграв на своєму полі «Агробізнес» (Волочиськ) 1:0, повідомляє Укрінформ.

«Металіст 1925» здобув другу перемогу в сезоні, обігравши на своєму полі одного з фаворитів «Агробізнес» - 1:0. У складі харків’ян відзначився Ямполь, який реалізував пенальті.

Результати сьогоднішніх матчів 3-го туру: «Кристал» - «Полісся» - 0:1, «Оболонь» - «Чорноморець» - 2:3. Решту матчів 3-го туру зіграють 21 вересня. Відзначимо наступні поєдинки: «Альянс» - «Миколаїв» і «Гірняк-Спорт» - «Кремінь».

Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Чорноморець» - 7 (3), 2.«Металіст 1925» - 7 (3), 3. «Альянс» - 4 (2), 4.«Кремінь» - 4 (2).