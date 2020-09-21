"Лейкерс" обіграв "Денвер" у другому матчі фіналу Західної конференції НБА

"Лос-Анджелес Лейкерс" завдав поразки "Денвер Наггетс" в другому матчі фінальної серії плей-офф Західної конференції Національної баскетбольної асоціації (НБА).

Зустріч завершилася з рахунком 105:103 (29:21, 31:29, 22:28, 23:25), повідомляє Укрінформ.

У складі переможців 31 очко в свій актив записав центровий Ентоні Девіс. Його одноклубник Леброн Джеймс оформив дабл-дабл з 26 очок і 11 підбирань. У "Наггетс" 30 очок набрав Нікола Йокич.

Таким чином, каліфорнійська команда збільшила перевагу в серії - 2:0.

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Нагадаємо, у фіналі Східної конференції НБА "Маямі Хіт" веде в серії з "Бостон Селтікс" - 2:1.

Фото: Reuters.