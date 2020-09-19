Наприкінці вересня стартує чемпіонат України з кібербаскетболу

ФедераціЇ баскетболу та кібербаскетболу України наприкінці вересня проведуть всеукраїнський турнір з НБА2К21.

У першому турі змагань візьмуть участь 24 зареєстровані учасники. Вони зіграють у турнірі під назвою Ukrainian Cyber Basketball Tournament 1х1. Турнір пройде за участю команд та оригінальними складами оновленої гри NBA2K21, повідомляє пресслужба ФБУ.

Реєстрація гравців на чемпіонат України Ukrainian Cyber Basketball Tournament 1Х1 триватиме до 26-го вересня.

Пізніше з усіх зареєстрованих гравців турніру будуть сформовані перші професіональні команди Pro-AM 5x5, які у подальшому зіграють у відбірковому турнірі та виборюватимуть право представляти нашу країну на другому FIBA ESPORT OPEN.

Коло учасників, однак, не обмежується 24-ма геймерами. Абсолютно усі гравці, які пройдуть процедуру реєстрації, отримають місце на "лавці запасних" і в подальшому зможуть замінити будь-якого геймера під час турніру, а також взяти участь у другому турі чемпіонату України.

Фото: fbu.ua.