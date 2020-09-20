"Колос" на виїзді обіграв "Рух" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти ковалівського "Колоса" з рахунком 2:1 в гостях здобули перемогу над львівським "Рухом" у поєдинку третього туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Авторами голів на "Арені Львів" стали Ростислав Русин (90+4) - у "Руха", Євген Морозко (4, 20) - у складі "Колоса", повідомляє Укрінформ. Результати інших матчів туру: "Дніпро-1" - "Маріуполь" - 1:2 голи: Олексій Хобленко (60-а хвилина) - Артем Бондаренко (26), Данило Сагуткін (78). "Інгулець" (Петрове) - "Десна" (Чернігів) - 1:1 голи: Ніка Січінава (57) - Андрій Гіченко (49). "Олександрія" - "Ворскла" (Полтава) - 0:2. голи: Руслан Степанюк (24), Давід Пуцлін (52). "Динамо" (Київ) - "Львів" - 3:1 голи: Віктор Циганков (48, з пенальті), Микола Шапаренко (87), Владислав Супряга (90+5) - Макс Челич (62). "Олімпік" (Донецьк) - "Минай" (Закарпаття) - 3:0 голи: Максим Тейшейра (29), Шахаб Зейхеді (60, 67). "Зоря" (Луганськ) - "Шахтар" (Донецьк) - 2:2 голи: Владислав Кочергін (20), Владлен Юрченко (28, з пенальті) - Марлос (17), Сергій Кривцов (48). Читайте також: "Зоря" і "Шахтар" зіграли внічию у чемпіонаті України з футболу Турнірне становище: "Ворскла" - 9 очок (після 3-х ігор), "Динамо" - 7 (3), "Колос" - 6 (3), "Олімпік" - 6 (3), "Маріуполь" - 6 (3), "Десна" - 5 (3), "Шахтар" - 4 (2), "Минай" - 3 (2), "Олександрія" - 3 (3), "Інгулець" - 2 (3), "Зоря" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (3), "Рух" - 0 (2), "Львів" - 0 (2). Фото пресслужби ФК "Рух".