"Зоря" і "Шахтар" зіграли внічию у чемпіонаті України з футболу

Футболісти луганської "Зорі" і донецького "Шахтаря" зіграли внічию 2:2 у поєдинку третього туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Авторами голів на "Славутич-Арені" у Запоріжжі стали Владислав Кочергін, який відзначився на 20-й хвилині та Владлен Юрченко (28, з пенальті) - у "Зорі"; Марлос (17) та Сергій Кривцов (48) - у складі "Шахтаря", повідомляє Укрінформ.

"Зоря" перервала серію із двох поразок на старті національної першості.

На неділю, 20 вересня, також запланований поєдинок львівського "Руха" з ковалівським "Колосом".

Результати інших матчів туру:

"Дніпро-1" - "Маріуполь" - 1:2

голи: Олексій Хобленко (60-а хвилина) - Артем Бондаренко (26), Данило Сагуткін (78).

"Інгулець" (Петрове) - "Десна" (Чернігів) - 1:1

голи: Ніка Січінава (57) - Андрій Гіченко (49).

"Олександрія" - "Ворскла" (Полтава) - 0:2.

голи: Руслан Степанюк (24), Давід Пуцлін (52).

"Динамо" (Київ) - "Львів" - 3:1

голи: Віктор Циганков (48, з пенальті), Микола Шапаренко (87), Владислав Супряга (90+5) - Макс Челич (62).

"Олімпік" (Донецьк) - "Минай" (Закарпаття) - 3:0

голи: Максим Тейшейра (29), Шахаб Зейхеді (60, 67).

Турнірне становище: "Ворскла" - 9 очок (після 3-х ігор), "Динамо" - 7 (3),"Олімпік" - 6 (3), "Маріуполь" - 6 (3), "Десна" - 5 (3), "Шахтар" - 4 (2), "Минай" - 3 (2), "Олександрія" - 3 (3), "Колос" - 3 (2), "Інгулець" - 2 (3), "Зоря" - 1 (3), "Дніпро-1" - 1 (3), "Рух" - 0 (1), "Львів" - 0 (2).

Фото: ФК "Шахтар".