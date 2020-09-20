У Гані автобус з молодіжною командою впав у річку, загинули вісім юних футболістів

Вісім футболістів однієї з молодіжних команд в Гані загинули в ДТП.

Як повідомляє Sports World Ghana, автобус, в якому їхали спортсмени, впав в річку. Стверджується, що водій транспортного засобу не впорався з керуванням, передає Укрінформ.

Трагедія сталася в муніципальному окрузі Оффінсо району Ашанті. Команда їхала на реєстрацію для участі в молодіжній футбольній лізі. Після того як автобус опинився в річці, до місця події кинулися місцеві жителі, які в силу своїх можливостей і кваліфікації надали першу допомогу тим, хто вижив.

Шість молодих людей померли на місці, ще двоє пізніше померли в лікарні. Четверо футболістів у даний момент знаходяться в украй важкому стані, лікарі борються за їх життя. 24 людини госпіталізовані, але їхньому життю нічого не загрожує.

Фото: sportsworldghana.