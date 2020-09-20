Гарет Бейл повернувся в «Тоттенгем»

Півзахисник «Реала» гратиме за лондонський клуб на правах оренди.

Клуб АПЛ «Тоттенгем» повідомив на офіційному сайті про перехід гравців «Реала» Гарета Бейла і Серхіо Регілона.

Валлійська вінгер повернувся в Лондон на правах оренди до кінця сезону-2020/21, а іспанський захисник підписав п'ятирічний контракт зі «Шпорами». Трансфер Регілона обійдеться «Тоттенгему» в 30 мільйонів євро.

Бейл виступав за «Тоттенгем» з 2007 по 2013 рік, після чого перейшов в «Реал» за рекордні на той момент 100 мільйонів євро. У 203 матчах у складі «Шпор» Гарет забив 56 голів і віддав 58 результативних передач.

Команда Жозе Моурінью розпочала новий сезон з поразки від «Евертона» (0:1) в стартовому турі чемпіонату АПЛ. 20-го вересня «Тоттенгем» зіграє з «Саутгемптоном».

Фото: сайт ФК "Тоттенгем"