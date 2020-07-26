"Реал" має намір продати 17 футболістів - ЗМІ

Іспанський футбольний клуб "Реал" (Мадрид) готовий продати 17 гравців у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Marca, на повноцінний трансфер будуть виставлені Гарет Бейл, Хамес Родрігес, Лука Йович, Лука Модрич, Лукас Васкес, Даніель Себальйос, Хесус Вальєхо, Начо Фернандеа, Маріано Діас, Борха Майораль, Оскар Родрігес, Альберто Соро і Хорхе де Фрутоса.

При цьому Серхіо Регілон, Мартін Едегор і Такефуса Кубо, ймовірно, будуть віддані в оренду, а Альваро Одріосолу можуть або продати, або відправити в оренду.

Нагадаємо, український воротар Андрій Лунін, за прогнозами фахівців, стане другим голкіпером мадридського "Реала" і буде конкурувати з Тібо Куртуа в новому футбольному сезоні іспанської Ла Ліги.

Фото: ФК "Реал" (Мадрид).