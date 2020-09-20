Філіппов перейшов в «Сент-Трюйден» - Transfermarkt

«Десна» продала кращого нападника за 1,5 мільйона євро.

Нападник «Десни» Олександр Філіппов перейшов в бельгійський «Сент-Трюйден» за 1,5 мільйона євро. Контракт підписаний на три роки. Про це повідомляє авторитетний портал Transfermarkt.

Саме на такій сумі спочатку наполягав український клуб, бельгійці хотіли придбати 27-річного форварда за мільйон євро. Філіппов вже пройшов медогляд в «Сент-Трюйдені».

Перехід Філіппова підтвердив і головний тренер «Десни» Олександр Рябоконь.

Нагадаємо, в минулому сезоні на рахунку 27-річного форварда 16 голів в УПЛ.

Фото: facebook.com/desnafc