Форвард "Десни" Філіппов близький до переходу у "Сент-Трюйден"

Лідер нападу чернігівського футбольного клубу "Десна" Олександр Філіппов може перейти до бельгійської команди "Сент-Трюйден".

Контракт з бельгійцями 27-річний форвард може підписати 17 вересня, повідомляє видання Het Belang van Limburg.

У минулому сезоні Філіппов забив за "Десну" 18 м'ячів в 32 матчах.

"Сент-Труйден" фінішував 12-м у чемпіонаті Бельгії. За цей клуб виступав український півзахисник Роман Безус, який нині грає за іншу бельгійську команду - "Гент".

Фото: dynamo.kiev.ua.