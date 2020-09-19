"Ворскла" перемогла "Олександрію" і йде без втрат у чемпіонаті УПЛ

Футболісти полтавської "Ворскли" обіграли у суботу в гостях "Олександрію" (2:0) у третьому турі чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

М'ячі на арені "Ніка" в Олександрії забили Руслан Степанюк (24-та хвилина) та Давід Пуцлін (52). Це третя поспіль перемога полтавців у нинішній першості, передає Укрінформ.

19 вересня також зустрінуться "Інгулець" із селища Петрове Кіровоградської області та чернігівська "Десна" (початок о 17.00; покаже телеканал "Футбол 2"), київське "Динамо" і ФК "Львів" (19.30; "2+2").

На неділю, 20 вересня, заплановані поєдинки донецького "Олімпіка" із закарпатським "Минаєм" (14.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" з донецьким "Шахтарем" (17.00; "Уніан-ТБ"), львівського "Руха" з ковалівським "Колосом" (19.30; "Футбол 1").

Як повідомляв Укрінформ, стартовий матч туру між "Дніпром-1" і "Маріуполем" завершився 18 вересня поразкою господарів з рахунком 1:2 і відставкою головного тренера "Дніпра-1" Дмитра Михайленка.

Турнірне становище: "Ворскла" - 9 очок (після 3-х ігор), "Маріуполь" - 6 (3),"Динамо" - 4 (2), "Десна" - 4 (2), "Олександрія" - 3 (3), "Шахтар" - 3 (1), "Минай" - 3 (1), "Олімпік" - 3 (2), "Колос" - 3 (2), "Дніпро-1" - 1 (3), "Інгулець" - 1 (2), "Рух" - 0 (1), "Зоря" - 0 (2), "Львів" - 0 (1).

Фото: fco.com.ua.