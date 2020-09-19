Постол: Ломаченко виграє у Лопеса рішенням суддів

Український ексволодар боксерського титулу WBC Віктор Постол поділився думками про майбутній об'єднавчий поєдинок у легкій вазі між Василем Ломаченком та американцем Теофімо Лопесом.

Як повідомляє Klitschko-brothers.com, на думку Постола, Ломаченко виграє суддівським рішенням, передає Укрінформ.

"Думаю, переможе Ломаченко. Лопеса дуже вже розкручують. Зрозуміло, що він молодий, прогресуючий, чемпіон за версією IBF. Але Лопес не боксував з такими, як Василь. Він виходив на ринг з іншими, "стоячими" боксерами. Ломаченко добре рухається, у нього є техніка. Можливо, не такий сильний удар, але він дуже досвідчений. Тому Лопесу буде важко. Мій прогноз - Василь виграє за очками", - заявив Постол.

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Як повідомляв Укрінформ, поєдинок між володарем титулів WBA, WBO і WBC Ломаченко та чемпіоном IBF Лопесом має відбутися 17 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (Невада, США).

На фото: Василь Лормаченко/sport.24tv.