Циганков тренується у загальній групі київського "Динамо"

Футболісти київського "Динамо" готуються до матчу 3-го туру чемпіонату України проти "Львова".

Як повідомляє пресслужба киян, у загальній групі тренування, зокрема, провели півзахисники Віктор Циганков, Міккель Дуелунд та Денис Гармаш, передає Укрінформ.

Додамо, що Циганков пропустив матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ (2: 0). Лікарі не можуть визначити характер його травми. Дуелунд може піти з комнади, а Гармаш, який повернувся з Туреччини, поки що на сезон УПЛ не заявлений.

Після двох турів чемпіонату України "Динамо" має 4 очки. Поєдинок зі "Львовом" підопічні Мірчі Луческу проведуть на НСК "Олімпійський" у суботу, 19 вересня. Початок зустрічі - о 19.30.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.