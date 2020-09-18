Україна записала перші 1,4 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА
Як повідомляє пресслужба УАФ, ця таблиця формує представництво на єврокубковий футбольний сезон-2022/2023, передає Укрінформ.
"Шахтар" вже має чотири бонуси за місце у груповому етапі Ліги чемпіонів, "Десна" та "Зоря" розпочнуть збір урожаю пізніше. Отже, в активі України нині 7 очок або 1,4 бала. Наша асоціація поки що посідає 12-те місце. Відставання від Австрії складає 1,925 бала (10 очок), від Туреччини - 0,5 (2,5). Саме із цими країнами Україна боротиметься за 10-ту позицію, яка дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму.
12-те місце, яке посідає Україна, передбачає участь п’ятьох клубів: двох - у Лізі чемпіонів (одного - у плей-офф раунді кваліфікації, одного - у другому кваліфікаційному раунді), одного - в Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох - у Лізі конференцій (одного - у третьому кваліфікаційному раунді й одного - у другому кваліфікаційному).
Становище 15-ти чільних країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА:
1. Іспанія (сума - 80,855 бала, за сезон-2020/2021 - 2,500 бала)
2. Англія - 78,712, 2,500
3. Італія - 61,653, 2,500
4. Німеччина - 60,856, 2,500
5. Франція - 50,415, 2,250
6. Португалія - 40,149, 1,200
7. Росія - 35,465, 1,416
8. Бельгія - 31.900, 1,400
9. Нідерланди - 31.500, 1,500
10. Австрія - 29,625, 0,500
11. Туреччина - 28,200 , 1,200
12 . Україна - 27,700, 1,400
13 . Шотландія - 27,125, 2,250
14 . Кіпр - 26,250, 2,500
15 . Данія - 25,375, 1,625.
Фото: uefa.com.