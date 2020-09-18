Україна записала перші 1,4 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА

Перемоги "Динамо" над АЗ у Лізі чемпіонів та "Колоса" над "Арісом" у Лізі Європи дозволили Україні заробити для таблиці коефіцієнтів Союзу европейських футбольних ачоціацій три очки (в одноматчевих раундах кваліфікації за перемогу нараховується 1,5 очка).

Як повідомляє пресслужба УАФ, ця таблиця формує представництво на єврокубковий футбольний сезон-2022/2023, передає Укрінформ.

"Шахтар" вже має чотири бонуси за місце у груповому етапі Ліги чемпіонів, "Десна" та "Зоря" розпочнуть збір урожаю пізніше. Отже, в активі України нині 7 очок або 1,4 бала. Наша асоціація поки що посідає 12-те місце. Відставання від Австрії складає 1,925 бала (10 очок), від Туреччини - 0,5 (2,5). Саме із цими країнами Україна боротиметься за 10-ту позицію, яка дозволяє заявити свого представника до групового раунду Ліги чемпіонів напряму.

12-те місце, яке посідає Україна, передбачає участь п’ятьох клубів: двох - у Лізі чемпіонів (одного - у плей-офф раунді кваліфікації, одного - у другому кваліфікаційному раунді), одного - в Лізі Європи (у плей-офф раунді) та двох - у Лізі конференцій (одного - у третьому кваліфікаційному раунді й одного - у другому кваліфікаційному).

Становище 15-ти чільних країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА:

1. Іспанія (сума - 80,855 бала, за сезон-2020/2021 - 2,500 бала)

2. Англія - 78,712, 2,500

3. Італія - 61,653, 2,500

4. Німеччина - 60,856, 2,500

5. Франція - 50,415, 2,250

6. Португалія - 40,149, 1,200

7. Росія - 35,465, 1,416

8. Бельгія - 31.900, 1,400

9. Нідерланди - 31.500, 1,500

10. Австрія - 29,625, 0,500

11. Туреччина - 28,200 , 1,200

12 . Україна - 27,700, 1,400

13 . Шотландія - 27,125, 2,250

14 . Кіпр - 26,250, 2,500

15 . Данія - 25,375, 1,625.

Фото: uefa.com.