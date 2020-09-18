Сьогодні визначаться можливі суперники "Колоса" і "Десни" у раунді плей-офф Ліги Європи

В штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) в Ньйоні (Швейцарія) у п'ятницю, 18 вересня, відбудеться жеребкування раунду плей-офф, вирішального етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Своїх потенційних суперників отримають дві українські команди - ковалівський "Колос" та чернігівська "Десна", повідомляє Укрінформ.

Нагадаємо, у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи 24 вересня "Колос" на виїзді зустрінеться з хорватським клубом "Рієка", а "Десна" також у гостях зійдеться з німецьким "Вольфсбургом". Переможці протистоянь вийдуть у раунд плей-офф розіграшу, матчі якого заплановані на 1 жовтня.

Як відомо, бронзовий призер Української Прем'єр-ліги (УПЛ) луганська "Зоря" напряму потрапила до групового турніру Ліги Європи УЄФА.

Фото: uefa.com