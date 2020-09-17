"Колос" обіграв у Греції "Аріс" і вийшов до 3 раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА

Ковалівський "Колос" успішно дебютував у футбольних єврокубках.

У поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА "Колос" на виїзді завдав поразки грецькому "Арісу" з рахунком 2:1, повідомляє Укрінформ.

М'ячі на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс" в Салоніках забили Андрій Богданов, який відзначився на 47-й хвилині, та Денис Антюх (63) - у "Колоса"; Бруно Гама (55) - у складі "Аріса".

"Колос" вийшов до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де 24 вересня в гостях зустрінеться з хорватським клубом "Рієка".

Фото: ФК "Колос".