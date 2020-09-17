Кубок України з футболу: завершився другий попередній етап

У Кубку України-2020/2021 з футболу завершилися поєдинки другого попереднього етапу розіграшу.

Останні дві кубкові вакансії в 1/16 фіналу заповнили "Епіцентр" (Дунаївці), який з рахунком 3:0 обіграв вдома "Ниву" (Тернопіль), та "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні) - після впевненої перемоги на виїзді над "Металургом" (Запоріжжя) - 4:1, повідомляє Укрінформ.

Жеребкування 1/16 фіналу Кубка України розпочнеться о 12.00 у п’ятницю, 18 вересня.

Як повідомлялося, окрім "Епіцентра" та "Гірника-Спорт", переможцями другого попереднього етапу напередодні стали "Агробізнес" (Волочиськ), "Кривбас" (Кривий Ріг), "Миколаїв" (Миколаїв), "Нива" (Вінниця), "Вікторія" (Миколаївка), "Прикарпаття" (Івано-Франківськ), "Верес" (Рівне), "Полісся" (Житомир), та "ВПК-Агро" (Шевченківка).

Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.