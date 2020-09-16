Кубок України з футболу: результати матчів другого попереднього етапу
11 переможців другого попереднього етапу, а також 11 клубів Української Прем’єр-ліги (УПЛ) візьмуть участь у жеребкуванні 1/16 фіналу Кубка України, яке розпочнеться о 12.00 у п’ятницю, 18 вересня, передає Укрінформ.
Результати матчів другого попереднього етапу Кубка України-2020/2021.
16 вересня:
"Ужгород" (Ужгород) - "Агробізнес" (Волочиськ) - 0:1
"Кривбас" (Кривий Ріг) - "Таврія" (Сімферополь) - 4:1
"Миколаїв" (Миколаїв) - "Чорноморець" (Одеса) - 1:0
"Нива" (Вінниця) - "Кристал" (Херсон) -
"Вікторія" (Миколаївка) - "Діназ" (Вишгород) -
"Волинь" (Луцьк) - "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) -
"Альянс" (Липова Долина) - "Верес" (Рівне) -
"Оболонь" (Київ) - "Полісся" (Житомир) -
"ВПК-Агро" (Шевченківка) - "Кремінь" (Кременчук) - .
17 вересня:
"Епіцентр" (Дунаївці) - "Нива" (Тернопіль)
"Металург" (Запоріжжя) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні).
Нагадаємо, фінал Кубка України має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.