Збірна України з футболу 7 жовтня зіграє у Франції з чемпіонами світу

7 жовтня на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені національна збірна України з футболу проведе товариський поєдинок із чинним чемпіоном світу командою Франції.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), зустріч розпочнеться о 21.10 за місцевим часом (о 22.10 за київським), передає Укрінформ.

Нагадаємо, що цей матч мав відбутися 27 березня, але через пандемію вірусу COVID-19 та рішення Виконкому УЄФА його було перенесено.

Контракт про поєдинок було підписано ще весною, але Федерація футболу Франції (ФФФ) виступила з проханням офіційно не оголошувати про дату й місце проведення зустрічі до додаткового узгодження. 15 вересня, проробивши всі організаційні й технічні моменти, ФФФ надіслала до УАФ відповідне підтвердження.

Календар матчів збірної України у 2020 році:

7 жовтня. Товариський матч. Франція - Україна. Сен-Дені. 22.10

10 жовтня. Ліга націй. Україна - Німеччина. Київ. 21.45

13 жовтня. Ліга націй. Україна - Іспанія. Київ. 21.45

11 листопада. Товариський матч. Польща - Україна. Хожув. 21.45

14 листопада. Ліга націй. Німеччина - Україна. Лейпциг. 21.45

17 листопада. Ліга націй. Швейцарія - Україна. Люцерн. 21.45.

На фото: "Стад де Франс" (stadefrance.com/fr).