Українська "молодіжка" обіграла в гостях футболістів Фінляндії

Молодіжна збірна України (футболісти до 21-року) провела шостий відбірковий матч чемпіонату Європи 2021 року.

Підопічні Руслана Ротаня в Гельсінкі завдали поразки одноліткам з Фінляндії - 2:0, передає Укрінформ.

Успіх "синьо-жовтим" принесли голи Юхима Коноплі, який відзначився на 22-й хвилині, та Данила Сікана (45+2).

Наступні поєдинки українці проведуть 9 та 13 жовтня проти Румунії вдома та Північної Ірландії на виїзді відповідно.

В інших матчах 8-ї відбіркової групи Мальта програла Румунії - 0:3, а Північна Ірландія поступилася Данії - 0:1.

Турнірне становище: Данія - 19 очок (після 7-ми ігор), Румунія - 16 (7), Фінляндія - 7 (7), Україна - 7 (6), Північна Ірландія - 6 (7), Мальта - 1 (6).

У фінальну стадію молодіжної першості континенту вийдуть переможці дев'яти кваліфікаційних груп і п'ять кращих команд, що зайняли другі місця. Вирішальні матчі чемпіонату Європи-2021 (U21) пройдуть на футбольних аренах Угорщини та Словенії. Спочатку з 24 по 31 березня відбудуться матчі групового етапу, потім з 31 травня по 6 червня пройдуть зустрічі плей-офф.

Фото: facebook.com/ffukraine.