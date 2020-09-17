"Десна" зіграє з "Вольфсбургом" за вихід до раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Дебютанти єврокубків футболісти чернігівської "Десни" отримали суперника у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи УЄФА.

За путівку у раунд плей-офф Ліги Європи "Десна" 24 вересня у гостях зустрінеться з німецьким "Вольфсбургом", повідомляє Укрінформ.

У 2-му кваліфікаційному раунді розіграшу "Вольфсбург" в Тирані розгромив албанський "Кукесі" з рахунком 4:0.

Нагадаємо, у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи також зіграє ковалівський "Колос", який у Салоніках обіграв грецький "Аріс" (2:1).

Фото: ФК "Десна".