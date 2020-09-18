Арман Дюплантіс – людина, яка побила рекорд Сергія Бубки

Шведський стрибун перетворюється на головну зірку сучасної легкої атлетики.

Більше 26 років жив світовий рекорд великого Сергія Бубки. 31 липня 1994-го українець в італійському Сестрієре стрибнув феноменальні 6.14 м. Ще кілька років тому здавалося, що цей рекорд світу простоїть ще не одне десятиліття. Ніяких передумов, що хтось його перевершить, не було. Все, що було вище 6.05 м, залишалося для нинішніх кращих стрибунів з жердиною недосяжним.

Армана Дюплантіса в рік історичного досягнення Бубки на світі ще не було. Він народився лише через п'ять років. А ще через 20 переписав всю світову історію легкої атлетики. Вчора ввечері в Римі – Дюплантіс продемонстрував черговий видатний виступ. Спочатку швед забезпечив собі перемогу стрибком на 5.85 м. Потім з величезним запасом подолав 6 м, а потім відразу переніс на 6.15 м – і з другої спроби красиво подолав історичну висоту.

Сергій Бубка оперативно привітав шведа, написавши в Твіттері: «Вітаю Армана з тим, що він побив мій рекорд! Чудовий результат. Щасливий за нього і його батьків. Вони прекрасні люди».

На думку експертів, те, що трапилося – не сенсація, а закономірність. Всі знали, що це рано чи пізно станеться. На недавньому турнірі в Цюріху Дюплантіс вже був готовий переписати досягнення Бубки, і не зробив це виключно через помилку організаторів. Вони проводили стрибки з жердиною не на стадіоні, а на вулиці. А там без якісного освітлення стрибати, коли стемніло, просто небезпечно.

Дюплантіса вже називають новою мегазіркою легкої атлетики. Нагадаємо, що швед під час зимового сезону встановив ще світовий рекорд для закритих приміщень – 6.18 м. Влітку, незважаючи на пандемію і брак змагань, Дюплантіс набрав феноменальну форму і маємо новий світовий рекорд. І це у 20 років. І це лише початок. Можливості шведа наразі важко оцінити. Він здатен стрибати ще вище. І на відміну від Бубки, він ще не вигравав Олімпіаду.

«Я хотів стрибнути 6,15 на відкритому стадіоні, щоб більше не було ніякої плутанини. Тепер у мене найкращі стрибки і в приміщенні, і на вулиці. Всі постійно говорили про світовий рекорд, можна сказати, що у мене постійно був вантаж на плечах. Я зрозумів, що повинен встановити цей рекорд, щоб люди перестали мене про нього питати. Коли я все-таки побив рекорд, то більше відчував полегшення, ніж радість», - розповів Дюплантіс після змагань в Римі. Читайте також: 35 років тому Сергій Бубка першим у світі подолав 6 метрів у стрибках з жердиною

До речі, Дюплантіс обійшов Бубку за найкращим результатом, але за кількістю світових рекордів українець все одно попереду. В його активі таких досягнень аж 35. У шведа поки три. Тож великі перегони Дюплантіса за Бубкою лише починаються.

Святослав Василик, Київ

Фото: Getty Images