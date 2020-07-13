35 років тому Сергій Бубка першим у світі подолав 6 метрів у стрибках з жердиною

В цей день, 13 липня, рівно 35 років тому відбулася історична подія. У 1985 році у Парижі на Гран-Прі зі стрибків з жердиною, яке було присвячене Дню взяття Бастилії, українець Сергій Бубка вперше в історії спорту подолав недосяжну раніше жодній людині висоту 6 метрів.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету України.

Його стрибок ознаменував початок "нової ери" у легкоатлетичному світі. Про Сергія Бубку, чий стрибок порівняли зі справжнім взяттям Бастилії, говорили: "Надлюдина жердини", "Легкоатлетичний космос", "Підкорювач стрибкового Евересту", "Стрибок у ХХІ сторіччя"...

Неймовірні результати Олімпійського чемпіона, 10-разового чемпіона світу, володаря 35 світових рекордів за багатьма показниками залишаються неподоланими. Його досягнення унікальні. Він завоював усі найвищі титули на чемпіонатах країни, Європи і світу, Олімпійських іграх, Кубках Європи і світу. Висота Сергія Бубки у 6,14 метра на відкритому повітрі (в олімпійському виді програми) й до сьогодні лишається неперевершеною. За найбільшу кількість світових досягнень у легкоатлетичному спорті він занесений до Книги рекордів Гіннеса. За визначні спортивні досягнення Бубка першим серед вітчизняних атлетів був удостоєний найвищої державної нагороди - звання Героя України.

Після закінчення спортивної кар'єри Сергій Бубка став успішним спортивним менеджером. Нині він входить до керівництва світового спорту, займаючи керівні посади у Міжнародному олімпійському комітеті, де є членом Виконкому, та у Світовій легкій атлетиці (World Athletics), де є першим віце-президентом. З 2005 року очолює Національний олімпійський комітет України.