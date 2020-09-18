Бубка привітав Дюплантіса, який побив його рекорд

Шведський стрибун подолав планку на висоті 6.15 м.

Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною, українець Сергій Бубка привітав шведського легкоатлета Армана Дюплантіса зі світовим рекордом на своїй сторінці у Твіттері.

«Вітаю Армана з тим, що він побив мій рекорд. Чудовий результат. Щасливий за нього і його батьків. Вони прекрасні люди.

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Ще я щасливий за легку атлетику і спорт в цілому, тому що у нас є така яскрава зірка на роки вперед. Всього йому кращого і нових висот», - написав Бубка.

Як повідомляв Укрінформ, на етапі Діамантової ліги в Римі Дюплантіс стрибнув на 6.15 м - на сантиметр вище колишнього рекорду, встановленого Бубкою в 1994-му.

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