Бубка привітав Дюплантіса, який побив його рекорд
Укрінформ
Шведський стрибун подолав планку на висоті 6.15 м.
Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною, українець Сергій Бубка привітав шведського легкоатлета Армана Дюплантіса зі світовим рекордом на своїй сторінці у Твіттері.
«Вітаю Армана з тим, що він побив мій рекорд. Чудовий результат. Щасливий за нього і його батьків. Вони прекрасні люди.
Ще я щасливий за легку атлетику і спорт в цілому, тому що у нас є така яскрава зірка на роки вперед. Всього йому кращого і нових висот», - написав Бубка.
Як повідомляв Укрінформ, на етапі Діамантової ліги в Римі Дюплантіс стрибнув на 6.15 м - на сантиметр вище колишнього рекорду, встановленого Бубкою в 1994-му.
Фото: Getty Images