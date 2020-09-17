Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів ФІБА
Як повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ), напередодні відбулися заключні матчі 1/8 фіналу, передає Укрінформ.
Французький "Діжон" переміг російський "Нижній Новгород" (75:67), вигравши серію - 2:1, а іспанський "Тенерифе" обіграв бельгійський "Остенде" (62:54), перемога в серії - 2:1.
У чвертьфіналі "Фіналу восьми" зустрінуться "Тюрк Телеком" (Туреччина) - "Діжон" (Франція), "Хапоель" (Єрусалим, Ізраїль) - "Бургос" (Іспанія), "Німбурк" (Чехія) - АЕК (Греція), "Сарагоса" (Іспанія) - "Тенерифе" (Іспанія).
Поєдинки "Фіналу восьми" Ліги чемпіонів мають відбутися 30 вересня - 4 жовтня в Афінах.
Нагадаємо, 22-24 вересня у кваліфікації нового сезону Ліги чемпіонів мають зіграти баскетболісти "Дніпра".
Фото: championsleague.basketball.