Забарний став другим наймолодшим дебютантом «Динамо» в єврокубках

В матчі з АЗ захиснику «Динамо» було 18 років і 14 днів.

Захисник «Динамо» Ілля Забарний дебютував в єврокубках в матчі третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів з АЗ (2:0). Забарному на момент проведення матчу було 18 років і 14 днів, що зробило його другим наймолодшим дебютантом киян в єврокубках, повідомляє Sport Arena.

За цим показником Ілля поступається лише воротарю Максиму Ковалю, який дебютував в серпні 2010 року в віці 17 років і 251 дні в матчі з «Аяксом» (1:1). Свого нинішнього партнера по команді – вінгера Георгія Цитаїшвілі – Забарний випередив на 11 днів.

П'ятірку рейтингу наймолодших єврокубкових дебютантів «Динамо» замикають Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Як повідомляв Укрінформ, в плей-офф кваліфікації ЛЧ команда Мірчі Луческу зустрінеться з «Гентом».