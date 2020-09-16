Юлія Левченко виграла турнір в Загребі

Українська легкоатлетка подолала висоту 1.93.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко виграла турнір в хорватському Загребі, повідомляє Укрінформ.

Українська стрибунка у висоту перемогла з результатом 1.93 метра. У трійку призерів також увійшли шведка Еріка Кінсі і австралійка Нікола Макдермотт - обидві спортсменки взяли 1.90.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні Левченко виграла турніри в польському Хожуві та німецькому Дессау. У серпні Юлія виграла турнір в Бидгощі, підкоривши планку в 2 метра.