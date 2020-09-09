Юлія Левченко виграла турнір в Дессау

Ярослава Магучіх та Марина Бех-Романчук посіли другі місця.

Українські стрибунки у висоту зайняли весь п'єдестал на турнірі в німецькому Дессау, повідомляє Укрінформ.

Юлія Левченко з результатом 1.96 метрів виграла змагання. Ярослава Магучіх підкорила ту ж висоту, але витратила більшу кількість спроб. Ірина Геращенко посіла третє місце, стрибнувши на 1.90.

Марина Бех-Романчук стала другою у стрибках в довжину. Вона показала результат 6.85, програвши переможниці Маланці Міхамбо з Німеччини 18 сантиметрів.

Як повідомляв Укрінформ, Юлія Левченко виграла турнір в польському Хожуві.