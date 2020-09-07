Юлія Левченко виграла турнір в Хожуві

Українка посіла перше місце у стрибках у висоту, її результат – 1.92 метра.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко стала переможницею турніру Kamila Skolimowska Memorial в Хожуві, повідомляє Укрінформ.

Левченко посіла перше місце в стрибках у висоту з результатом в 1.92 метра. Ірина Геращенко стала другою (1.89), Оксана Окунєва поділила четверту позицію (1.85).

В інших дисциплінах на турнірі в Хожуві українці не змогли зайняти призові місця. Михайло Кохан показав четвертий результат в метанні молота (75.73 метра). Катерина Климюк фінішувала п'ятою в бігу на 400 метрів, Анна Плотіцина також посіла п'яте місце в бігу на 100 метрів з бар'єрами.

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Як повідомляв Укрінформ, в серпні Юлія Левченко виграла турнір в Бидгощі, підкоривши планку в 2 метри.