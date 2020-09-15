Українські велосипедисти перемогли на змаганнях в Туреччині

Перші місця вибороли Михайло Кононенко і Валерія Кононенко.

Збірна України з велоспорту в рамках другого дня міжнародних шосейних велогонок Erciyes, який пройшов по історичній області Туреччини – Кападокії, виборола 4 медалі. Про це повідомляє Посольство України в Туреччині в своєму Telegram-каналі.

Представники збірної України з велосипедного спорту на шосе здобули перемогу і посіли призові місця: Михайло Кононенко - 1 місце серед чоловіків; Віталій Буц - 3 місце серед чоловіків; Валерія Кононенко -1 місце серед жінок; Ольга Кулинич - 2 місце серед жінок.

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У змаганнях взяли участь 120 спортсменів з 13 країн світу. Жінки-велосипедистки подолали дистанцію 120 кілометрів, а чоловіки - 180 км.